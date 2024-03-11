Даже без повестки. Мужчинам в одном районе Днепропетровской области приказали прийти в ТЦК

Военнообязанным мужчинам в Никопольском районе Днепропетровской области приказали явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки даже без вручения повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Никопольского городского совета .

На сайте опубликовали начальника Никопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки "О проведении мобилизации".

В нем говорится о том, что всем военнообязанным, проживающим на территории Никополя, Покрова, Марганца, Томаковки и Никопольского района, которые имеют мобилизационные распоряжения или в случае получения ими персональных повесток начальника районного ТЦК явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях или персональных повестках.

При себе иметь документы и личные вещи, указанные в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках.

Идти в ТЦК нужно даже без получения повестки

На сайте также указано, что военнообязанным, которые находятся на воинском учете в других районных или городских ТЦК и временно находятся на территории Никопольского района, нужно немедленно выбыть к месту постоянного проживания и прибыть в пункты, указанные в их мобилизационных распоряжениях, а при невозможности - в районный ТЦК по месту пребывания на воинском учете.

При себе иметь документы и личные вещи, указанные в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках.

Военнообязанным, которые не получили мобилизационных распоряжений, персональных повесток относительно их вызова в районный ТЦК, следует прибыть в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете в срок до 30 апреля 2024 года.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, относительно предоставления "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для "уклонистов" и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.