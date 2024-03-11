Навіть без повістки. Чоловікам в одному районі Дніпропетровської області наказали прийти в ТЦК

Військовозобов'язаним чоловікам у Нікопольському районі Дніпропетровської області наказали з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки навіть без вручення повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нікопольської міської ради .

На сайті опублікували начальника Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки "Про проведення мобілізації".

У ньому йдеться про те, що всім військовозобов'язаним, які проживають на території Нікополя, Покрова, Марганця, Томаківки та Нікопольського району, які мають мобілізаційні розпорядження або в разі отримання ними персональних повісток начальника районного ТЦК з'явитися у строки та за адресами, зазначеними у їхніх мобілізаційних розпорядженнях або персональних повістках.

При собі мати документи та особисті речі, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях і персональних повістках.

Йти до ТЦК потрібно навіть без отримання повістки

На сайті також зазначено, що військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в інших районних або міських ТЦК і тимчасово перебувають на території Нікопольського району, потрібно негайно вибути до місця постійного проживання та прибути до пунктів, зазначених у їхніх мобілізаційних розпорядженнях, а за неможливості - до районного ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

При собі мати документи та особисті речі, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях і персональних повістках.

Військовозобов'язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток щодо їхнього виклику до районного ТЦК, слід прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку у строк до 30 квітня 2024 року.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для "ухилянтів" і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни та він не відповідає реаліям.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.