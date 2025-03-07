Трамп разъярен из-за ударов России по Украине, - Axios

Президент США Дональд Трамп в ярости из-за последних действий России. В частности, речь о массированном российском ударе по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

К слову, только сегодня, 7 марта, Трамп заявил, что он рассматривает введение новых масштабных санкций и тарифов против России . Также президент призвал Киев и Москву уже сейчас начать мирные переговоры.

Неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал изданию, что в последние дни "ярость Трампа усилилась". Причиной стало поведение России и продолжение ее ударов по Украине в то самое время, когда президент США настаивал на прекращении огня.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину при помощи ракет и ударных беспилотников.

Согласно данным Воздушных сил, всего россияне запустили 67 ракет, 34 из которых было сбито. Также враг запускал 194 ударных беспилотника, из них сбили 100.

Известно, что "прилеты" были в Харькове, Тернопольской, Одесской и Черниговской областях. Враг, в частности, атаковал энергетическую и газовую инфраструктуру.

Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап, ракеты враг запускал очень низко, из-за чего их было сложнее сбить.

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