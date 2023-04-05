Даже Google не знает. Уникальное оружие, ПВО и связь: разбор новой военной помощи от США

Содержимое пакета

Пакет оборонной помощи на 2,6 млрд долларов состоит из двух частей. Первая - на 500 млн долларов в рамках программы президентских гарантий. То есть это оружие, которое будет поставляться непосредственно со складов.

В этот блок войдут:

боеприпасы для ЗРК Patriot

боеприпасы для систем HIMARS

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы

120-мм мины для минометов

120-мм и 105-мм боеприпасы для танков

25-мм боеприпасы

ракеты TOW

около 400 гранатометов и 200 тысяч боеприпасов

11 тактических машин для эвакуации техники

61 тяжелый топливозаправщик

10 грузовиков и тралов для перевозки тяжелой техники

Вторая часть - на 2,1 млрд долларов - пришлась на программу Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Здесь вооружение и техника заказываются у производителя. Соответственно, поставки занимают больше времени.

Как отметили в Пентагоне, сюда тоже войдут боеприпасы к различным системам, в том числе противовоздушной обороны. Но самое интересное - это экспериментальные средства поражения дронов-камикадзе.

Полный перечень выглядит следующим образом:

ракеты к комплексам ПВО NASAMS

девять "ган-траков" с 30-мм пушками для борьбы с БПЛА

10 мобильных антидроновых ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением

три радара воздушного наблюдения

зенитные боеприпасы, артиллерийские снаряды, ракеты к РСЗО "Град"

120-мм боеприпасы для танков

противотанковые комплексы Javelin и ракеты к ним

высокоточные боеприпасы для авиации

около 3600 единиц стрелкового оружия и 23 млн патронов

8 тяжелых и 105 дургих бензовозов

системы бронированных мостов

грузовики и 10 тралов для перевозки тяжелой техники

защищенное оборудование, терминалы спутниковой связи SATCOM

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый пакет - это "то, что нужно". Интересен также пункт с дополнительными боеприпасами для Patriot. Особенно на фоне новостей о том, что США ускорят поставку зенитно-ракетного комплекса, а первые 65 украинский военных уже освоили его.

Фото: США выделяют дополнительные ракеты для Patriot, хотя официально в Украине еще нет этих систем (GettyImages)

Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что ракеты для Patriot снимут с хранения на складах и быстро передадут Украине.

"Пришли ли уже ЗРК Patriot, информации об этом нет. Но то, что они будут нуждаться в огромном количестве ракет, когда заступят на боевое дежурство, это очевидно", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Наличие топливозаправщиков, тралов для тяжелой техники и бронированных мостов говорит о возможной подготовке логистики для танков Challenger 2 и Leopard 2. Поскольку украинские тралы рассчитаны на вес всего до 50 тонн. Недавно министр обороны Алексей Резников в интервью ERR заявил, что немецкие "леопарды" могут появиться на поле боя в апреле-мае.

В то же время акцент на различных боеприпасах в американском пакете свидетельствует о том, что США уже оплатили производство и поставки крупных партий. Российско-украинская война – это прежде всего война артиллерии. Снаряды нужны в огромных количествах уже сейчас. А на фоне планов по контрнаступлению их потребуется еще больше.

Экспериментальное оружие

Новый пакет военной помощи включает ракетные комплексы c-UAS в количестве 10 единиц. Как пишет профильный портал Defense One, это экспериментальная платформа, которая поможет сбивать дроны иранского производства. И в открытых источниках о ней почти нет информации.

Издание отмечает, что армия США в январе проводила конкурс в поисках системы для борьбы именно с "Шахедами". И представитель государственного подрядчика SAIC еще на прошлой неделе анонсировал поставку 10 комплексов Украине.

С октября 2022 года российские войска используют Shahed-136 не только против Вооруженных сил Украины, но и атакуют энергетическую инфраструктуру. Украина сбила много таких беспилотников. Их стоимость оценивается в 20 000 долларов за единицу, в то время как для их уничтожения приходилось использовать в том числе ракеты стоимостью в 500 000 долларов.

По словам вице-президента армейского подразделения SAIC Грэга Фортье, ракеты для комплексов стоят менее 30 000 за единицу. Официальной информации о том, что Украина получит именно эти системы, пока нет. Но косвенные данные подтверждают такую информацию. В частности, победитель должен поставить их в течение 1-3 месяцев. Примерно столько прошло между январским конкурсом и новостью о передаче комплексов.

Системы производства SAIC используют ракеты BAE APKWS с лазерным наведением. В ходе испытаний они показали 100%-й результат попадания в цель. Мобильные комплексы способны выявить беспилотник на расстоянии около 10 км и сбить его на расстоянии около 5 км.

Кроме того, система включает в себя пулеметную установку и средства радиоэлектронной борьбы. Последние способны перехватить контроль над коммерческими беспилотниками типа DJI, которые применяются российскими и украинскими войсками.

В ходе испытаний наилучшие результаты показали комплексы от SAIC и Invariant. Гендиректор Invariant Дэвид Андерсон заявил, что ему неизвестно, является ли их система частью объявленного пакета для Украины.

В том, что украинские войска получат экспериментальное оружие, уже нет ничего удивительного. Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает: нынешняя война - это в том числе полигон для новейших систем вооружения. Например, дроны Switchblade 300, по заявлениям производителя, якобы способны творить чудеса. Но при их применении оказалось, что они не настолько высокоточны.

"Я думаю, что системы c-UAS, скорее всего, - это попытка проверить новый тип вооружений в реальных боевых условиях. Чтобы по результатам было понимание, эффективны ли они вообще", - добавил он в комментарии РБК-Украина.

Антидроновые ган-траки

Утверждение об испытаниях в реальных условиях справедливы и для еще одного пункта - так называемых "ган-траков" (gun truck). В том числе потому, что о них нет детальной информации.

Известно, что речь идет о боевых модулях, которые устанавливаются на грузовые автомобили. Упоминание о 30-мм калибре дает представление о том, что скорее всего это автоматическая пушка Mk 44 Bushmaster II с программатором боеприпасов.

В то же время программируемый подрыв для уничтожения дронов является одним из лучших по эффективности - он позволяет несколькими боеприпасами гарантированно сбивать беспилотники.

Отметим, похожая концепция реализована в немецком комплексе Skynex. Подробнее об этих системах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Намек на обедненный уран?

Комментируя военный пакет, представитель Минобороны США вчера отметил, что в списках есть 120-мм танковые снаряды. Предназначенные не только для Abrams, но и для других танков западного образца.

"Они будут поддерживать новосформированные бронетанковые батальоны Украины, а также переданные США танки Abrams", - уточнил он на брифинге.

Отметим, британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2 уже прибыли в Украину. И ранее в Лондоне говорили о планах передать снаряды с обедненным ураном.

Подробнее об этом - в материале "Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика".

Примечательно, что стандартным бронебойным подкалиберным боеприпасом Abrams являются снаряды типа M829, в которых тоже используется обедненный уран. Но не факт, что Украина получит именно их. Во-первых, в марте в Пентагоне отрицали такую возможность. Во-вторых, снаряды с урановыми сердечниками далеко не в приоритете.

"Мы видели нервную реакцию россиян на этот вопрос. Но я не думаю, что здесь и сейчас наши американские партнеры будут ориентироваться именно на этот вид боеприпасов. Поскольку в комплекте для любого танка есть и осколочные, и осколочно-фугасные снаряды. Принципиальна ли позиция, что нам нужны обязательно с сердечником из обедненного урана? Нет", - сказал в комментарии РБК-Украина Владислав Селезнев.

Надежная связь

Кроме оружия, новый пакет предусматривает передачу терминалов SATCOM и услуги спутниковой связи. Это система, которая используется вооруженными силами США, Канады и Австралии.

Терминалы устанавливаются в том числе на кораблях, подводных лодках, в органах управления ядерными силами и так далее. Пентагон не раскрывает характеристики терминалов SATCOM, которые получит Украина.

Подробнее об этой системе - в отдельном материале РБК-Украина.

Украина уже получала терминалы SATCOM в декабре 2022 года. Причем на фоне новостей о проблемах с работой Starlink в зоне боевых действий. Тогда же в Пентагоне говорили, что SATCOM способна обеспечить надежную связь в критический момент.

В марте The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке писал, что на Starlink установлены геоблоки, которые не позволяют работать не только на оккупированных территориях, но и над водой. В частности, когда, например, приемник установлен на лодке и движется со скоростью свыше 100 км/ч.

Эксперт Владислав Селезнев отмечает, что SATCOM не является заменой Starlink. Просто партнеры помогают Украине нарастить возможности резервных каналов. И чем больше будет резервных возможностей для устойчивой и бесперебойной связи, тем лучше.