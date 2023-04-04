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Надежная связь на поле боя: что известно о терминалах SATCOM для Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 04 апреля 2023 22:33
Надежная связь на поле боя: что известно о терминалах SATCOM для Украины Фото: терминал спутниковой связи SATCOM (twitter.com/USArmy)
Автор: Анна Березина

В новом пакете военной помощи США предоставит Украине терминалы SATCOM и услуги спутниковой связи. Данное оборудование обеспечит надежную коммуникацию в самых сложных военных условиях.

Что известно о спутниковых терминалах SATCOM от США – в материале РБК-Украина.

Что такое SATCOM

Wideband Global SATCOM (WGS) - система спутниковой связи космических сил США, которая используется Пентагоном, вооруженными силами Канады и Австралии.

В составе данной системы спутники, операторы, а конечные потребители подключаются к ней через терминалы.

SATCOM характеризуется высокой скоростью и надежностью передачи данных при осуществлении военных миссий в сложных условиях. Система увеличивает коммуникационные возможности, обеспечивая дополнительную полосу пропускания.

WGS используется в Государственном департаменте и в Белом доме - обеспечивает защищенный режим трансляции видеоконференций, звонков. В военной сфере - для тактических операций, разведки, наблюдения, управления боем.

Ее функционал позволяет Пентагону передавать данные между кораблями, подводными лодками, авиацией и сухопутными войсками, получать информацию о метеоусловиях.

Проверены вооруженными силами США

Терминалами SATCOM пользуются в армии США, корабли и подводные лодки Военно-морских сил США, национальные органы управления ядерными силами и силы национальной безопасности, в том числе и союзники Штатов, среди которых Силы обороны Австралии.

Терминалы представляют собой портативные приемные устройств. Быстро устанавливаются и могут применяться в суровых условиях окружающей среды.

Надежная связь на поле боя: что известно о терминалах SATCOM для УкраиныФото: терминалы спутниковой связи в армии США (twitter.com/USArmy)

В США не раскрывают название и характеристики терминалов SATCOM, которые получит Украина в новом пакете военной помощи.

Однако в открытых источниках есть информация об оборудовании, которое было разработано для сил спецопераций США. Речь идет о 4-х диапазонном SATCOM-терминале (DMCS). Его параметры:

  • Четыре диапазона рабочих частот (C, X, Ku, Ka).
  • Трехдиапазонный рефлектор 2,4 м.
  • Рефлектор Ka-диапазона 1,59 м.
  • Регулировка по углу места: (0 – 85)˚, по азимуту: +/-15˚ (непрерывно).
  • Промежуточная частота L-диапазона (950–2000) МГц.
  • Развертывание/свертывание терминала за 30 минут без применения инструментов.
  • Открытая окружающая среда с температурой от минус 30 до 50 ˚C.

Система была спроектирована исходя из требований сил специального назначения США.

Это многоцелевой, легко транспортируемый терминал, приспособленный к развертыванию в любой точке мира.

Отметим, терминалы SATCOM от Штатов Украина уже получала в рамках пакета помощи в декабре 2022. А в октябре прошлого года США впервые отправили украинским военным 4 антенны спутниковой связи.

Тогда же в Пентагоне отметили, что данные антенны обеспечат надежную связь в критический момент на поле боя, а также могут взаимодействовать с любыми системами, не только Starlink.

Напомним, 4 апреля США объявили о пакете помощи суммарно на 2,6 млрд долларов. В него вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и систем HIMARS, артиллерийские снаряды, ракетные установки и пр.

Также сообщалось, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о том, что Вашингтон пока не планирует передавать ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривает другие варианты наращивания дальнобойных возможностей Украины.

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