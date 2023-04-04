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Зеленский о новом пакете военной помощи от США: предоставят то, что нужно

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Киев, Вторник 04 апреля 2023 22:58
Зеленский о новом пакете военной помощи от США: предоставят то, что нужно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки включили в новый пакет военной помощи необходимое Украине вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для HIMARS, для ПВО, для артиллерии - то, что нужно", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и каждого американца за такую помощь.

Напомним, сегодня, 4 апреля, США анонсировали новый пакет на 2,6 миллиарда долларов.

Также мы писали, что в США скоро планируют начать обучение украинских военных на танках Abrams.

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