Зеленский о новом пакете военной помощи от США: предоставят то, что нужно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для HIMARS, для ПВО, для артиллерии - то, что нужно", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и каждого американца за такую помощь.