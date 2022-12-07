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Даже не долечивают других. Под Луганском россияне освобождают больницы для раненых

Фото: под Луганском россияне освобождают больницы за счет других пациентов (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из больниц, находящихся во временно оккупированных районах Луганской области, принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение. Пациентов в прямом смысле выгоняют из медучреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами, даже подорвавшиеся на российских минах, должны освободить места российским военным", - говорится в сообщении.

В Центре подчеркивают, что количество тяжелораненых россиян растет и у оккупантов нет места, где их разместить.

"Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места "выписывая" гражданских больных", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов. Под госпиталь захватчиков обустроили даже роддом.

Кроме того, раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под госпиталь используют даже школу.

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