Даже не долечивают других. Под Луганском россияне освобождают больницы для раненых

Из больниц, находящихся во временно оккупированных районах Луганской области, принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение. Пациентов в прямом смысле выгоняют из медучреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами, даже подорвавшиеся на российских минах, должны освободить места российским военным", - говорится в сообщении.
В Центре подчеркивают, что количество тяжелораненых россиян растет и у оккупантов нет места, где их разместить.
"Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места "выписывая" гражданских больных", - добавляют в сообщении.
Как сообщалось, в оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов. Под госпиталь захватчиков обустроили даже роддом.
Кроме того, раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под госпиталь используют даже школу.
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