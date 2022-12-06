Больницы переполнены оккупантами. Под Луганском обустроили госпиталь в роддоме

В оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
"Плановые госпитализации там остановлены, в Старобельске оккупанты занимают пустые дома. Большинство коечного фонда медицинских учреждений так называемой "ЛНР" перепрофилировали под оказание помощи раненым военнослужащим РФ. Больницы переполнены боевиками", - рассказал он.
По данным администрации, из-за этого пришлось прекратить плановые госпитализации и лечение мирного населения.
"Предоставляется исключительно неотложная медицинская помощь. В Новопскове военный госпиталь устроили даже в родильном отделении", - добавляют в ОВА.
Как сообщалось, россияне продолжают нести потери в Донецкой и Луганской областях. В местные больницы массово доставляют раненых солдат.
Напомним, российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.
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