Навіть не доліковують інших. Під Луганськом росіяни звільняють лікарні для поранених

З лікарень, що знаходяться в тимчасово окупованих районах Луганської області, примусово виписують хворих, які ще навіть не закінчили лікування. Пацієнтів в прямому сенсі виганяють з медзакладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах мусять звільнити місця до російських військових", - йдеться в повідомленні.

В Центрі наголошують, що кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місця, де їх розмістити.

"Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця “виписуючи” цивільних хворих", - додають в повідомленні.