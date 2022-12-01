Раненых оккупантов свозят грузовиками в Мелитополь. Под госпиталь уже обустроили школу
Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под госпиталь используют даже школу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Рашисты несут потери на Запорожском направлении. По сообщению Генштаба 28-29 ноября, оккупанты вывозили своих раненых колонной из грузовиков и автобусов, двигавшихся в сторону Мелитополя", - рассказал он.
По словам главы города, под полевые госпитали забирают даже гражданские объекты.
"Одну из школ на оккупированной территории уже используют как медчасть", - добавил Федоров.
Как сообщалось, в среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.