Дональд Трамп Война в Украине

Зачем Уиткофф ездил к Путину, какой план Трампа и чем заморочены в Москве: детали от РБК-Украина

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Президент США Дональд Трамп изменил риторику по войне в Украине, что вызвало осторожный оптимизм касательно возможного перемирия. В Москве же после переговоров со спецпосланником Стивом Уиткоффом начали искать компромиссы, в частности по территориям.

По словам информированных источников РБК-Украина, определенный оптимизм касательно возможного перемирия связывают с изменением позиции президента США Дональда Трампа по войне РФ против Украины.

Сдвиги в его риторике можно зафиксировать примерно с начала июля. Это совпало во времени с завершением 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которую удалось "погасить" после вмешательства Трампа.

Поскольку 3 июля Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, обсудив вопрос войны в Украине. Тогда после звонка глава Белого дома заявил, что "недоволен" позицией диктатора и "не достиг никакого прогресса".

Уже той ночью Россия атаковала Киев рекордным количеством дронов и ракет. На следующий день Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники издания описывают этот разговор как "положительный, как никогда раньше".

После этого усилилась критическая риторика в отношении Путина и России со стороны Трампа и его команды. Начали звучать все более частые заявления о передаче или продаже оружия и ПВО Украине. Далее президент США инициировал экономическое давление на Москву через ее партнеров.

По мнению члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Трамп, имея в виду сначала 50-дневный дедлайн, а затем новый, который истекает сегодня, вместил это все в одну стратегию.

"Они должны, с одной стороны, дать сигнал Путину, что мы постепенно повышаем температуру в твоем котле, и как бы ты этого не хотел, мы все равно будем продолжать ее повышать, если ты не пойдешь навстречу", - сказал Вениславский в комментарии РБК-Украина.

Отметим, что первым объектом тарифного американского лидера давления стала Индия - второй после Китая импортер российской нефти.

Источники издания предполагают, что Москва до последнего не воспринимала санкционные намерения Трампа всерьез. Отчасти это было связано с тем, что сам президент США неоднократно давал основания для скепсиса, называя разные сроки - от "двух-трех недель" до "ста дней".

Именно поэтому главной задачей спецпосланника Трампа - Стива Уиткоффа во время его визита в Москву было убедить Путина в серьезности намерений.

По словам источников, еще по состоянию на 5 августа, визит Уиткоффа в Кремль оставался под вопросом - Путин не подтверждал встречу. Но на следующий день она таки состоялась. Детали переговоров не разглашались. Трамп описал их как "очень продуктивные" и принесшие "значительный прогресс", хотя и признал, что это не был прорыв.

"После встречи с Уиткоффом они действительно оказались перед дилеммой и ищут какое-то решение. Прежде всего по территориальному вопросу - от каких территорий они могут отказаться, где уступить. Российский Совбез после этой встречи заседал шесть часов. Сегодня (7 августа, - ред.) - еще пять часов", - сказал РБК-Украина один из информированных источников.

Впрочем, главным публичным результатом этих переговоров стало планирование личной встречи Трампа и Путина. Последний раз они встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, по этой встрече конкретной договоренности, похоже, нет. Поскольку Трамп одновременно транслирует позитивные сигналы о том, что были конструктивные переговоры, но при этом продолжает вводить санкции - повышение пошлин против Индии.

"И сам он (Трамп - ред.) не исключает ни одного сценария. Он просто пытается облегчить Путину движение в правильном направлении", - сказал политолог в комментарии изданию.

Что известно о визите Виткоффа, мирных переговорах и подготовке к встрече Трампа и Путина

 

Напомним, что накануне дедлайна (срок истекает сегодня, 8 июля), который Трамп поставил Кремлю для начала реальных мирных переговоров по Украине, дипломатическая активность значительно усилилась.

6 августа Москву посетил специальный представитель президента США - Стив Уиткофф. Его переговоры с Путиным длились около трех часов. После чего диалог обе стороны оценили положительно.

Сразу после этих переговоров Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а также с рядом европейских лидеров. Во время звонка президент США объявил о намерении лично встретиться с Путиным в ближайшее время. После чего, как пишут СМИ, он намерен провести трехсторонний саммит уже с участием Зеленского.

По данным CNN, Трамп поручил команде срочно готовить встречи. Кремль в свою очередь заявлял, что договоренность о встрече с Трампом якобы "уже согласована, а место объявят позже".

Добавим, что после переговоров в Москве госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "стало понятнее", на каких условиях Россия может пойти на прекращение войны. По его словам, главным вопросом будут территории.

В США отмечают, что прекращение огня станет необходимым этапом для дальнейших переговоров, поскольку вести мирные переговоры на фоне боевых действий - крайне сложно.

Президент Украины тем временем сообщил, что продолжает активные дипломатические контакты, в частности с европейскими лидерами, чтобы достичь реального и устойчивого мира.

