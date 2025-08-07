Вопросы территорий станут ключевыми: Рубио о завершении войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News .

В ходе эфира Рубио спросили, что означает "прекращение войны" конкретно для главы Кремля Владимира Путина, на что он ответил следующее:

"Не вдаваясь в детали обсуждаемого, потому что я не хочу ставить под угрозу прогресс, достигнутый сегодня, и я не хочу его преувеличивать... Но я думаю, мы все понимаем несколько вещей. В какой-то момент прекращение огня должно стать частью этого процесса, потому что трудно вести переговоры о деталях окончательного мирного соглашения, когда вы стреляете друг в друга", - сказал Рубио.

Он подчеркнул, что по его мнению, нужно достичь прогресса с достаточным количеством параметров относительно того, как закончится война. Это в последствии позволит перейти к режиму прекращения огня на короткий период времени.

"И вы используете это время, чтобы окончательно согласовать, как завершить войну. Но я действительно думаю, что нужно пройти долгий путь в понимании того, как завершить войну", - добавил госсекретарь.

Также Рубио подчеркнул, что ключевым элементом любого окончания войны будут территориальные вопросы, в том числе и в ситуации с российско-украинской войной.

Он упомянул, что РФ в 2014 году захватила Крым и ряд других территорий, где достигла успехов. Однако по заключении сделок будут необходимы уступки с обеих сторон. В то же время Рубио признает, что эти уступки будут непростыми и их еще нужно "продать" публике.

"Каждый раз, когда вы заключаете соглашение, будут необходимы уступки, будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, также. Это сложно. Это сложно, когда у вас война и люди погибли. Например, с украинской стороны - они заплатили огромную цену в этой войне. То же самое и россияне. Но украинцы заплатили большую цену в этой войне. Знаете, эти уступки нелегки, и их еще нужно будет "продать" публике в вашей стране", - резюмировал Рубио.