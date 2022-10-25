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Зачем России Крым? Данилов рассказал, что будет в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС

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Украина, Вторник 25 октября 2022 15:39
Зачем России Крым? Данилов рассказал, что будет в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Каховская дамба была заминирована российской армией с применением "огромного количества взрывчатки". В случае ее подрыва захваченный Крым останется без воды минимум на 10 лет, но в таком случае становится непонятным, зачем вообще РФ нужен полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета нацбезопасности Алексей Данилов изданию Sky News.

"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - сказал он.

Как сообщалось, более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления в случае, если россияне примут решение взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

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