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Навіщо Росії Крим? Данілов розповів, що буде у разі підриву греблі Каховської ГЕС

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Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 15:39
Навіщо Росії Крим? Данілов розповів, що буде у разі підриву греблі Каховської ГЕС Фото: секретарь СНБО Алексей Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Каховська дамба була замінована російською армією із застосуванням "величезної кількості вибухівки". У разі її підриву захоплений Крим залишиться без води щонайменше на 10 років, але в такому разі стає незрозумілим, навіщо взагалі РФ потрібен півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова виданню Sky News.

"Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням у Криму пропаде років на 10-15, а може, і назавжди. Тоді постає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - сказав він.

Як повідомлялось, понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення у разі, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану греблю Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

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