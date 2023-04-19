Зачем России ядерное оружие в Беларуси: мнение эксперта

Размещение ядерного оружия в Беларуси для России может быть выгодно как "обозначение территории". Также у Москвы будет возможность шантажировать в контексте будущего контрнаступления ВСУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал основатель проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько.

"Во-первых, таким образом она (Россия - дер.) хочет "обозначить территорию" по примеру базы Черноморского флота в Крыму, которая позволила легко захватить украинский полуостров в 2014 году", - сказал эксперт.

Во-вторых, по его словам, это элемент манипуляции в контексте предстоящего контрнаступления - если Украина пойдет освобождать Крым, россияне будут активнее угрожать ядерной эскалацией. Однако здесь может быть еще одна угроза.

"Например, потенциальное использование в международном терроризме. Это, условно говоря, возможность, чтобы заряды "исчезли" с территории Беларуси и оказались в Иране или у кого-то еще. В таком случае все более реалистичным становится сценарий голливудских боевиков", - отметил Мотолько.

Кроме того, если Россия значительно ослабнет в войне, потерпит поражение или погрузится в политический кризис, то ядерное оружие будет гарантией личной безопасности диктатора Александра Лукашенко. Он убежден, что на страны с боеголовками никто не нападет и им ничего не угрожает.

Детальнее о том, почему Беларусь стала союзником России - читайте в материале "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует по просьбе Лукашенко разместить в Беларуси ядерное оружие.

Кроме того, белорусские власти прибегли к угрозам и заявили, что разместят на своей территории и стратегическое ядерное оружие и "подготовки к этому уже ведутся".

Впрочем, как недавно заявили в НАТО, они пока не видели, чтобы Россия опрокидывала тактическое ядерное оружие в Беларусь.

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