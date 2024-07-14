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Зачем россияне выводят носители "Калибров" в Средиземное море: ответ Плетенчука

Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают выводить носители "Калибров" в Средиземное море. Они могут применить такое вооружение для продолжения геноцида сирийцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он напомнил, что у россиян в Средиземном море есть постоянная оперативная группировка ВМФ РФ. Россияне базируются там в Тартусе (Сирия). 

"Напоминаю, там уже много лет продолжается конфликт, где непосредственное участие и, возможно, организацию принимает как раз РФ. Где они так же уничтожают народ другой страны. В принципе, то, чем они обычно занимаются", - заявил Плетенчук. 

Он также напомнил, что у россиян есть геополитические интересы в Африке. И флот россиян периодически заходит и в другие порты, где их до сих пор принимают. 

"Сказать, что есть какая-то конкретная цель. Вероятнее всего, они могут их (носители "Калибров" - ред.) применить в какой-то момент для продолжения геноцида сирийского народа”, - добавил спикер ВМС. 

Что предшествовало

Напомним, российские военные корабли регулярно фиксируют в Средиземном море. В частности, несколько носителей "Калибров" вывели в акваторию в начале марта. На этом фоне в ВМС подчеркивали, что угрозы для Украины нет.

Также в конце марта в Средиземном море возле берегов Испании заметили два десантных корабля россиян. Испанские патрульные наблюдали за ними.

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Российская ФедерацияАфрикаВойна в СирииСредиземное мореВМС Украины