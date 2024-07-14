Навіщо росіяни виводять носії "Калібрів" у Середземне море: відповідь Плетенчука

Він нагадав, що росіяни в Середземному морі мають постійне оперативне угруповання ВМФ РФ. Росіяни базуються там у Тартусі (Сирія).

"Нагадую, там уже багато років триває конфлікт, де безпосередню участь і, можливо, організацію бере саме РФ. Де вони так само знищують народ іншої країни. В принципі, те, чим вони зазвичай займаються", - заявив Плетенчук.

Він також нагадав, що росіяни мають геополітичні інтереси в Африці. І флот росіян періодично заходить і до інших портів, де їх досі приймають.

"Сказати, що є якась конкретна мета. Найімовірніше вони можуть їх (носії "Калібрів" - ред.) застосувати в якийсь момент для продовження геноциду сирійського народу", - додав спікер ВМС.