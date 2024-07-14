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Навіщо росіяни виводять носії "Калібрів" у Середземне море: відповідь Плетенчука

Фото: Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Іван Носальський

Росіяни продовжують виводити носії "Калібрів" у Середземне море. Вони можуть застосувати таке озброєння для продовження геноциду сирійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що росіяни в Середземному морі мають постійне оперативне угруповання ВМФ РФ. Росіяни базуються там у Тартусі (Сирія).

"Нагадую, там уже багато років триває конфлікт, де безпосередню участь і, можливо, організацію бере саме РФ. Де вони так само знищують народ іншої країни. В принципі, те, чим вони зазвичай займаються", - заявив Плетенчук.

Він також нагадав, що росіяни мають геополітичні інтереси в Африці. І флот росіян періодично заходить і до інших портів, де їх досі приймають.

"Сказати, що є якась конкретна мета. Найімовірніше вони можуть їх (носії "Калібрів" - ред.) застосувати в якийсь момент для продовження геноциду сирійського народу", - додав спікер ВМС.

Що передувало

Нагадаємо, російські військові кораблі регулярно фіксують у Середземному морі. Зокрема, кілька носіїв "Калібрів" вивели в акваторію на початку березня. На цьому тлі у ВМС наголошували, що загрози для України немає.

Також наприкінці березня в Середземному морі біля берегів Іспанії помітили два десантні кораблі росіян. Іспанські патрульні спостерігали за ними.

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Російська ФедераціяАфрикаВійна в СиріїСредиземное мореВМС України