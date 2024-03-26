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У берегов Испании заметили два российских десантных корабля и танкер

Вторник 26 марта 2024 22:42
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У берегов Испании заметили два российских десантных корабля и танкер Иллюстративное фото: У берегов Испании заметили два российских десантных корабля и танкер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Испания в течение 5 дней следила за российскими кораблями "Иван Грин", "Александр Отраковский" и находившимся в Средиземном море нефтяным танкером "Кола".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления EMAD.

По данным ведомства, испанские патрульные катера Atalaya и Vigía впервые обнаружили российские суда в суверенных водах Испании на северо-западе Пиренейского полуострова утром в четверг, 21 марта.

Они следили за русскими кораблями до пересечения ими границы с Португалией. Там патрулирование на себя взял португальский фрегат "Бартоломеу Диаш".

Затем, с 23 по 26 марта, за три российских корабля были под наблюдением испанского патрульного катера Vigía в акватории Кадисского залива.

Напомним, ранее распространялась информация, что Российская Федерация вынуждена изменять маршруты доставки вооружения из и в Сирию из-за постоянных атак украинских надводных дронов в Черном море.

ВСУ уничтожают российские корабли

Напомним, 5 марта подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов. Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет. Вероятно, это был Ка-27.

Это уже далеко не первая потеря русского флота в Черном море. Как заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, на фоне потерь россияне держат в портах Крым минимум военных кораблей. Там базируются только суда, которые оккупанты считают не столь ценными.

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Средиземное море Испания Российская Федерация
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