Россия вывела в Средиземное море 2 подлодки с "Калибрами": существует ли угроза
Российская Федерация вывела в Средиземное море 2 подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". В то же время угрозы пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сейчас на боевом дежурстве врага находится 4 корабля и 2 подводные лодки:
- в Черном море - 1 корабль;
- в Азовском море - 1 корабль;
- в Средиземном море - 2 корабля и 2 подводные лодки, которые являются носителями "Калибр" со средним залпом до 12 ракет.
Как рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пока угрозы для украинцев нет.
Также, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:
- в Азовское море - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;
- в Черное море - 12 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Российская блокада моря
Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.
После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.
Как рассказывал ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, россияне испытывают проблемы с ракетами типа "Калибр".
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