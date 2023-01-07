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В Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными

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Беларусь, Суббота 07 января 2023 20:38
В Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными Фото: в Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Беларусь прибыл очередной эшелон, который мог доставить около 800 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

По данным "Гаюна", в субботу, 7 января, около двух ночи по минскому времени через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел специальный эшелон. В нем было 15 пассажирских вагонов.

Он прибыл на железнодорожную станцию Витебск. Предварительно в вагонах находились около 700-800 российских военных.

Отметим, что этот эшелон полностью повторил маршрут предыдущего. Он прибыл в Витебск ночью 6 января и также привез около 700-800 человек.

В Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными

Фото: в Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными (t.me/Hajun_BY)

Ранее сообщалось, чтов Беларусь на специальном поезде прибыл еще один эшелон , в котором могли находиться около 800 российских военных.

Кроме того, недавно Вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских БТР 82А .

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