В Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными
В Беларусь прибыл очередной эшелон, который мог доставить около 800 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
По данным "Гаюна", в субботу, 7 января, около двух ночи по минскому времени через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел специальный эшелон. В нем было 15 пассажирских вагонов.
Он прибыл на железнодорожную станцию Витебск. Предварительно в вагонах находились около 700-800 российских военных.
Отметим, что этот эшелон полностью повторил маршрут предыдущего. Он прибыл в Витебск ночью 6 января и также привез около 700-800 человек.
Фото: в Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными (t.me/Hajun_BY)
Ранее сообщалось, чтов Беларусь на специальном поезде прибыл еще один эшелон , в котором могли находиться около 800 российских военных.
Кроме того, недавно Вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских БТР 82А .
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