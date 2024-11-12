Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт

Он обратил внимание, что с северного фланга Курахово защищает водохранилище реки Волчья. И, во-первых, враг при помощи подрыва дамбы хочет сделать так, чтобы водохранилище начало мелеть.

"Во-вторых, чтобы был разлив водохранилища и это начинало создавать проблемы. Потому что это будет размывать позиции наших сил. И так они просто хотят использовать ландшафт для себя. Потому что у них есть проблемы и они сейчас не могут полноценно окружить Курахово, а им сейчас, безусловно, это хотелось бы", - считает Мусиенко.

Эксперт уточнил, что украинские защитники в свою очередь защищаются, используя водохранилище, реку и водные препятствия.

"Вот враг, чтобы лишить нас этой возможности, стремится как раз повлиять на именно такие последствия. То есть использовать преимущества ландшафта. Поскольку войсками окружить не могут, то пытаются это сделать с помощью водохранилища", - подчеркнул Мусиенко.

Но он обратил внимание, что никто не допустит окружения наших войск. И если риски будут усиливаться то "возможен отход с боем", как это было в некоторых предыдущих случаях.

"Будет делаться все, чтобы не оставить там наши войска без логистики или без подкрепления или без возможности отойти, если на то будет необходимость", - отметил Мусиенко.