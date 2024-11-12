Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт

Він зазначив, що з північного флангу Курахове захищає водосховище річки Вовча. І, по-перше, ворог за допомогою підриву дамби хоче зробити так, щоб водосховище почало міліти.

"По-друге, щоб був розлив водосховища і це починало створювати проблеми. Тому що це розмиватиме позиції наших сил. І так вони просто хочуть використати ландшафт для себе. Тому що вони мають проблеми і вони зараз не можуть повноцінно оточити Курахове, а їм зараз, безумовно, це хотілося б", - вважає Мусієнко.

Експерт уточнив, що українські захисники, у свою чергу, захищаються, використовуючи водосховище, річку та водні перешкоди.

"От ворог, щоб позбавити нас цієї можливості, прагне якраз вплинути на саме такі наслідки. Тобто використати переваги ландшафту. Оскільки військами оточити не можуть, то намагаються це зробити за допомогою водосховища", - підкреслив Мусієнко.

Але він зауважив, що ніхто не допустить оточення наших військ. І якщо ризики будуть посилюватися, то "можливий відхід з боєм", як це було в деяких попередніх випадках.

"Робитиметься все, щоб не залишити там наші війська без логістики або без підкріплення або без можливості відійти, якщо на те буде необхідність", - зазначив Мусієнко.