Зачем Путину ядерные учения с Беларусью: в ЦПД назвали три цели Кремля

Агрессор изображает жертву

Коваленко обратил внимание, что информационно РФ использует ядерное оружие в качестве потенциального оружия нападения.

"В то же время, РФ извращает реальность так, что будто это вынужденное действие защиты. Они пробуют превратить себя из агрессора в жертву, и так во всем", - добавил он.

Россия контролирует армию Беларуси

Также, по его словам, при помощи ядерных учений российский диктатор Владимир Путин фактически демонстрирует, что Беларусь - это его земля, даже несмотря на все попытки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко "играть в многовекторность" в контексте своей внешней политики.

Коваленко отметил, что РФ полностью контролирует белорусскую армию через "своих" людей. В частности, министр обороны РБ Виктор Хренин - полностью российский человек, который окончил Уссурийское суворовское военное училище и Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. Он - друг начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и помощника главы Кремля Николая Патрушева.

В чем цели ядерных учений

Коваленко обратил внимание, что в рамках ядерных учений Кремль фактически использует армию Беларуси для гибридной операции по запугиванию стран ЕС ядерным ударом.

Цели такой операции, по мнению руководителя ЦПД, следующие:

создание в странах ЕС страха;

снижение уровня поддержки действующих политических элит в ЕС;

увеличение рейтингов сил, которые выступают за дружественные отношения с Россией.

"Относительно Украины - эта операция малоэффективна для нашего общества", - подчеркнул он.