Зачем Путину ядерные учения с Беларусью: в ЦПД назвали три цели Кремля

16:45 19.05.2026 Вт
2 мин
Кремль хочет использовать Беларусь в своих целях
aimg Иван Носальский aimg Ульяна Безпалько
Фото: российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)

Россия держит под своим контролем белорусскую армию. Совместные ядерные учения Кремль может использовать в первую очередь для того, чтобы запугать Евросоюз.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Агрессор изображает жертву

Коваленко обратил внимание, что информационно РФ использует ядерное оружие в качестве потенциального оружия нападения.

"В то же время, РФ извращает реальность так, что будто это вынужденное действие защиты. Они пробуют превратить себя из агрессора в жертву, и так во всем", - добавил он.

Россия контролирует армию Беларуси

Также, по его словам, при помощи ядерных учений российский диктатор Владимир Путин фактически демонстрирует, что Беларусь - это его земля, даже несмотря на все попытки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко "играть в многовекторность" в контексте своей внешней политики.

Коваленко отметил, что РФ полностью контролирует белорусскую армию через "своих" людей. В частности, министр обороны РБ Виктор Хренин - полностью российский человек, который окончил Уссурийское суворовское военное училище и Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. Он - друг начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и помощника главы Кремля Николая Патрушева.

В чем цели ядерных учений

Коваленко обратил внимание, что в рамках ядерных учений Кремль фактически использует армию Беларуси для гибридной операции по запугиванию стран ЕС ядерным ударом.

Цели такой операции, по мнению руководителя ЦПД, следующие:

  • создание в странах ЕС страха;
  • снижение уровня поддержки действующих политических элит в ЕС;
  • увеличение рейтингов сил, которые выступают за дружественные отношения с Россией.

"Относительно Украины - эта операция малоэффективна для нашего общества", - подчеркнул он.

Напомним, вчера, 18 мая, стало известно, что Беларусь и Россия начали совместные учения по боевому применению ядерного оружия.

Все детали о новых провокациях Москвы и Минска - в материале РБК-Украина.

