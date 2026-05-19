Зачем Путину ядерные учения с Беларусью: в ЦПД назвали три цели Кремля

Россия держит под своим контролем белорусскую армию. Совместные ядерные учения Кремль может использовать в первую очередь для того, чтобы запугать Евросоюз.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Коваленко обратил внимание, что информационно РФ использует ядерное оружие в качестве потенциального оружия нападения.
"В то же время, РФ извращает реальность так, что будто это вынужденное действие защиты. Они пробуют превратить себя из агрессора в жертву, и так во всем", - добавил он.
Также, по его словам, при помощи ядерных учений российский диктатор Владимир Путин фактически демонстрирует, что Беларусь - это его земля, даже несмотря на все попытки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко "играть в многовекторность" в контексте своей внешней политики.
Коваленко отметил, что РФ полностью контролирует белорусскую армию через "своих" людей. В частности, министр обороны РБ Виктор Хренин - полностью российский человек, который окончил Уссурийское суворовское военное училище и Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.
В свою очередь секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. Он - друг начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и помощника главы Кремля Николая Патрушева.
Коваленко обратил внимание, что в рамках ядерных учений Кремль фактически использует армию Беларуси для гибридной операции по запугиванию стран ЕС ядерным ударом.
Цели такой операции, по мнению руководителя ЦПД, следующие:
"Относительно Украины - эта операция малоэффективна для нашего общества", - подчеркнул он.
Напомним, вчера, 18 мая, стало известно, что Беларусь и Россия начали совместные учения по боевому применению ядерного оружия.
