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Дождались! Украинская легенда Counter-Strike официально вернулась на сцену

Понедельник 05 мая 2025 16:20
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Дождались! Украинская легенда Counter-Strike официально вернулась на сцену Александр "s1mple" Костылев объявил о возвращении на сцену (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Александр "s1mple" Костылев стал временным игроком FaZe Clan - организация арендовала звездного киберспортсмена у NAVI до завершения Austin Major. Его приход связан с перестановками в составе: Хелвис "broky" Саукантс отправлен в запас после неудачного старта сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинский общеспортивный портал новостей СПОРТ.UA.

Подробности возвращения Александра "s1mple" Костылева

Для s1mple это возвращение на крупную арену впервые с участия за Falcons на RMR к Shanghai Major. Тогда команда не смогла пройти отбор. Ранее он также играл за Falcons на BLAST Premier Spring Showdown 2024.

С октября 2023 года Костылев находился в игровом отпуске. У него остается около полугода контракта с NAVI, подписанного в конце 2022 года. В 2025 году он намекал на возможный переход и говорил о снижении трансферной стоимости. В соцсетях делился, что активно тренируется - как в CS, так и физически.

Теперь в FaZe s1mple снова объединится с Джонатаном "EliGE" Яблоновски - они уже играли вместе в Liquid в 2016 году, дойдя до топ-4 на MLG Columbus и финала ESL One Cologne.

После неудач на IEM Melbourne и BLAST Rivals, где FaZe уступили Falcons и MOUZ, команда рассчитывает на перезагрузку и усиление перед Austin Major. Первым турниром s1mple в новом составе станет IEM Dallas, стартующий 19 мая.

Актуальный состав FaZe Clan:

  • Финн "karrigan" Андерсен
  • Ховард "rain" Нюгорд
  • Джонатан "EliGE" Яблоновски
  • Давид "frozen" Чернянски
  • Александр "s1mple" Костылев (аренда, NAVI)
  • Филип "NEO" Кубски (тренер)
  • Хелвис "broky" Саукантс (в запасе)

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