Дождались! Украинская легенда Counter-Strike официально вернулась на сцену
Александр "s1mple" Костылев стал временным игроком FaZe Clan - организация арендовала звездного киберспортсмена у NAVI до завершения Austin Major. Его приход связан с перестановками в составе: Хелвис "broky" Саукантс отправлен в запас после неудачного старта сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинский общеспортивный портал новостей СПОРТ.UA.
Подробности возвращения Александра "s1mple" Костылева
Для s1mple это возвращение на крупную арену впервые с участия за Falcons на RMR к Shanghai Major. Тогда команда не смогла пройти отбор. Ранее он также играл за Falcons на BLAST Premier Spring Showdown 2024.
С октября 2023 года Костылев находился в игровом отпуске. У него остается около полугода контракта с NAVI, подписанного в конце 2022 года. В 2025 году он намекал на возможный переход и говорил о снижении трансферной стоимости. В соцсетях делился, что активно тренируется - как в CS, так и физически.
Теперь в FaZe s1mple снова объединится с Джонатаном "EliGE" Яблоновски - они уже играли вместе в Liquid в 2016 году, дойдя до топ-4 на MLG Columbus и финала ESL One Cologne.
После неудач на IEM Melbourne и BLAST Rivals, где FaZe уступили Falcons и MOUZ, команда рассчитывает на перезагрузку и усиление перед Austin Major. Первым турниром s1mple в новом составе станет IEM Dallas, стартующий 19 мая.
Актуальный состав FaZe Clan:
- Финн "karrigan" Андерсен
- Ховард "rain" Нюгорд
- Джонатан "EliGE" Яблоновски
- Давид "frozen" Чернянски
- Александр "s1mple" Костылев (аренда, NAVI)
- Филип "NEO" Кубски (тренер)
- Хелвис "broky" Саукантс (в запасе)
Вас может заинтересовать:
- Украина представит свои игры на крупнейшей выставке Европы
- Подростки из Украины разработали ИИ-сервис против хейта и дезинформации в интернете
- Украинская киберспортивная команда NAVI победила на первом чемпионате мира по Counter-Strike 2