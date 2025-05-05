Дождались! Украинская легенда Counter-Strike официально вернулась на сцену

Александр "s1mple" Костылев стал временным игроком FaZe Clan - организация арендовала звездного киберспортсмена у NAVI до завершения Austin Major. Его приход связан с перестановками в составе: Хелвис "broky" Саукантс отправлен в запас после неудачного старта сезона.

Подробности возвращения Александра "s1mple" Костылева

Для s1mple это возвращение на крупную арену впервые с участия за Falcons на RMR к Shanghai Major. Тогда команда не смогла пройти отбор. Ранее он также играл за Falcons на BLAST Premier Spring Showdown 2024.

С октября 2023 года Костылев находился в игровом отпуске. У него остается около полугода контракта с NAVI, подписанного в конце 2022 года. В 2025 году он намекал на возможный переход и говорил о снижении трансферной стоимости. В соцсетях делился, что активно тренируется - как в CS, так и физически.

Теперь в FaZe s1mple снова объединится с Джонатаном "EliGE" Яблоновски - они уже играли вместе в Liquid в 2016 году, дойдя до топ-4 на MLG Columbus и финала ESL One Cologne.

После неудач на IEM Melbourne и BLAST Rivals, где FaZe уступили Falcons и MOUZ, команда рассчитывает на перезагрузку и усиление перед Austin Major. Первым турниром s1mple в новом составе станет IEM Dallas, стартующий 19 мая.

Актуальный состав FaZe Clan: