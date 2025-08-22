Учения "Запад-2025": Украина посоветовала Беларуси не приближаться к своим границам

Министерство иностранных дел Украины на фоне предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2025" посоветовало Минску воздержаться от провокаций. А белорусской армии настоятельно советуют не приближаться к границам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.
В МИД напомнили, что с 2022 года Беларусь имеет статус соучастницы преступления агрессии российского режима против Украины. В частности самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил россиянам территорию и воздушное пространство для нападения.
Лукашенко и его режим продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в войне против Украины. Сотрудничество двух режимов - минского и московского - это угроза не только для Украины, но и для Польши, стран Балтии и Европы в целом. Не говоря уже о том, что Минск препятствует усилиям президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине.
"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что Украина прекрасно помнит, как в 2022 году россияне и белорусы врали, что не собираются нападать, а сами под прикрытием учений "Запад-2021" накапливали войска для вторжения.
"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - подчеркнули в министерстве.
Отметим, по официальным данным, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.
Кремль и Минск утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы. В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.
