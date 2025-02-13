Государство компенсирует обучение вождению для ветеранов с инвалидностью: кто может получить помощь
Министерство по делам ветеранов ввело компенсацию стоимости обучения вождению на специализированных автомобилях для ветеранов с инвалидностью. Это стало возможным благодаря изменениям в Постановлении КМУ №432, которые позволят лицам с инвалидностью вследствие войны пройти обучение и получить водительское удостоверение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
Услуга доступна для:
- ветеранов войны с инвалидностью,
- членов их семей,
- семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Проект реализуется в рамках инициативы "Автошколы для лиц с инвалидностью". На сегодня такие автошколы работают в шести регионах Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.
Заместитель министра Юлия Кириллова отмечает, что одним из ключевых направлений работы Минветеранов является улучшение мобильности и независимости ветеранов войны. Основная цель проекта - способствовать адаптации ветеранов в обществе, расширяя их возможности для активной жизни и независимости.
Ранее мы рассказывали, что на платформе е-Ветеран появилась возможность подать заявку на помощь от специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных военнослужащих. Специалисты оказывают комплексную поддержку ветеранам и их семьям, помогая адаптироваться к гражданской жизни. Консультации охватывают широкий спектр вопросов, в частности льготы, реабилитацию, трудоустройство, жилье, юридические вопросы и психологическую помощь.
Также РБК-Украина писало, что Минветеранов начало программу бесплатной психологической поддержки для ветеранов. Профессиональные специалисты могут присоединиться к инициативе и получать государственную компенсацию за предоставленные услуги.
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