Государство компенсирует обучение вождению для ветеранов с инвалидностью: кто может получить помощь

Министерство по делам ветеранов ввело компенсацию стоимости обучения вождению на специализированных автомобилях для ветеранов с инвалидностью. Это стало возможным благодаря изменениям в Постановлении КМУ №432, которые позволят лицам с инвалидностью вследствие войны пройти обучение и получить водительское удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.