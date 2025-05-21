Бесплатное обучение для детей военных? Кто и как может получить деньги на образование
Уже скоро в Украине стартует вступительная кампания. Учитывая это украинцам напомнили о проекте, в рамках которого государство компенсирует 100% стоимости годового обучения детям ветеранов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуга Народа" в Facebook.
Чьи дети смогут получить деньги на обучение
В политической силе напомнили, что в марте этого года в рамках экспериментального проекта Министерства по делам ветеранов стартовала правительственная инициатива, направленная на поддержку образования некоторых категорий детей.
Речь идет о том, что государство компенсирует 100% стоимости годового обучения:
- детям погибших защитников;
- детям лиц с инвалидностью вследствие войны;
- детям участников боевых действий;
- детям военнопленных и пропавших без вести;
- детям пострадавших участников Революции Достоинства.
Как получить компенсацию стоимости обучения
Украинцам рассказали, что дети ветеранов войны, которые учатся по контракту, смогут получить компенсацию полной стоимости годового обучения в учреждениях:
- профессионального предвысшего образования;
- высшего образования.
Для того чтобы получить компенсацию, нужно:
- проверить, принимает ли учебное заведение участие в проекте;
- подать в учебное заведение документы, подтверждающие соответствующий статус;
- получить уведомление о возможности получить государственную помощь через мобильное приложение "Дія" и подтвердить его;
- ожидать информацию о возмещении средств, которые должны поступить на счет учебного заведения.
Публикация политической партии (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)
Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на обучение в украинских вузах могут "взлететь" уже этим летом.
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