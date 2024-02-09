Обучение украинских пилотов на F-16 в США: генерал рассказал, есть ли деньги

У Национальной гвардии по-прежнему достаточно денег для завершения обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Несмотря на то, что у США заканчиваются средства для отправки дополнительного вооружения и помощи Киеву.

Об этом заявил глава Национальной гвардии США генерал Дэн Хокансон, пишет РБК-Украина со ссылкой на AP .

Так, по его словам, отсутствие финансирования привело к тому, что США не смогли отправить Украине новые партии оружия, несмотря на жестокие бомбардировки со стороны России. При этом обучение пилотов удалось продолжить.

"У нас есть ресурсы, чтобы продолжить уже начатое обучение и завершить первоначальный транш в этом году", - констатировал он.

В тоже время, он уточнил, что если США решат увеличить число украинских пилотов для обучения на F-16, "очевидно, нам потребуются ресурсы для обучения дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала".

Обучение украинских пилотов на А-16 в США

Президент США Джо Байден объявил в августе 2023 года, что США начнут подготовку украинских пилотов на F-16 в рамках многонациональной программы по предоставлению Украине современных истребителей. Обучение украинских пилотов на F-16 началось в октябре 2023 года на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона.

Украинские лидеры просили Запад о предоставлении истребителей с самых первых дней войны. В течение первых полутора лет США и другие союзные партнеры сосредоточили свое внимание на предоставлении других систем вооружения, ссылаясь на стоимость самолетов, опасения по поводу дальнейшего провоцирования России.

Блокировка законопроекта по помощи Украине в Сенате

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Напомним, республиканцы выдвинули условия демократам касательно одобрения помощи Украине на более 60 млрд евро. Речь идет о безопасности границы.