Навчання українських пілотів на F-16 у США: генерал розповів, чи є гроші

Національна гвардія, як і раніше, має достатньо грошей для завершення навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Незважаючи на те, що США закінчуються кошти для відправки додаткового озброєння та допомоги Києву.

Про це заявив голова Національної гвардії США генерал Ден Хокансон, пише РБК-Україна з посиланням на AP .

За його словами, відсутність фінансування призвела до того, що США не змогли відправити Україні нові партії зброї, незважаючи на жорстокі бомбардування з боку Росії. При цьому навчання пілотів вдалося продовжити.

"У нас є ресурси, щоб продовжити вже розпочате навчання та завершити початковий транш цього року", - констатував він.

Водночас він уточнив, що якщо США вирішать збільшити кількість українських пілотів для навчання на F-16, "очевидно, нам знадобляться ресурси для навчання додаткових пілотів та наземного допоміжного персоналу".

Навчання українських пілотів на А-16 у США

Президент США Джо Байден оголосив у серпні 2023 року, що США розпочнуть підготовку українських пілотів на F-16 у рамках багатонаціональної програми з надання Україні сучасних винищувачів. Навчання українських пілотів на F-16 розпочалося у жовтні 2023 року на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.

Українські лідери просили Захід про надання винищувачів із перших днів війни. Протягом перших півтора року США та інші союзні партнери зосередили свою увагу на наданні інших систем озброєння, посилаючись на вартість літаків, побоювання щодо подальшого провокування Росії.

Блокування законопроекту щодо допомоги Україні в Сенаті

Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, республіканці висунули умови демократам щодо схвалення допомоги Україні. Йдеться про безпеку кордону.