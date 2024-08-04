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Обучение в лицеях МВД: кто может поступить

Воскресенье 04 августа 2024 10:05
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Обучение в лицеях МВД: кто может поступить Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

МВД имеет лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Виннице и Кривом Роге, которые начнут обучение уже с этого учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Эти учебные заведения ориентированы на воспитание патриотической, мотивированной и дисциплинированной молодежи, которая в будущем сможет пополнить ряды правоохранителей, спасателей и военнослужащих. Получать образование приглашают детей после окончания 9 класса (на основе базового среднего образования)", - говорится в сообщении.

В лицеи МВД могут поступить дети военнослужащих, полицейских и лиц гражданской защиты, которые погибли, пропали без вести или стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей.

Также право на поступление имеют дети, чьи родители принимали или принимают участие в обеспечении национальной безопасности и обороны. Дети других работников сектора безопасности и обороны, включая уволенных со службы, тоже могут претендовать на поступление.

Необходимые тесты для поступления:

  • История Украины (тест),
  • Украинский язык (диктант),
  • Физическая подготовка.

Заполнить анкету поступающего в лицей можно по ссылке.

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