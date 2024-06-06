НМТ 2024. Как проходит экзамен в условиях отключений и тревог

Во время сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) в условиях военного положения участники и организаторы могут столкнуться с трудностями - отсутствием электроэнергии или воздушной тревогой.

РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о ситуации с проведением НМТ 2024 на фоне стабилизационных отключений электроэнергии, а также как поступать во время воздушной тревоги.

Что делать, если во время НМТ исчез свет

Национальный мультипредметный тест (НМТ) является испытанием, проходящим в компьютерном онлайн-формате. Исходя из этого, для его успешного проведения наличие электричества и интернета в учебных заведениях, на базе которых образованы временные экзаменационные центры (ВЭЦ), критически важны.

На фоне стабилизационных отключений электроэнергии в городах и поселках Украины в результате регулярных вражеских обстрелов критической инфраструктуры, при сдаче теста свет может погаснуть.

"В большинстве регионов участились плановые и экстренные отключения электроэнергии. Учитывая это, Украинский и региональные центры оценки качества образования наладили постоянную коммуникацию со всеми субъектами, от которых может зависеть минимизация рисков отсутствия электроэнергии и/или интернета в ВЭЦ в дни проведения тестирований", - рассказали в УЦОКО.

Поскольку полностью решить проблему невозможно (как и предусмотреть график проведения НМТ с учетом всех отключений), участникам экзамена важно понимать, что подобные ситуации учтены в соответствующих нормативных документах.

Согласно им, участник может подать заявление для участия в дополнительной сессии НМТ - если во время основной сессии из-за воздушной тревоги, технических проблем или отсутствия электроэнергии у него не было возможности выполнять тест более двух с половиной часов.

Календарь НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

"Воспользоваться своим правом и принять участие в дополнительной сессии или ждать начала / продолжения / завершения тестирования в рамках основной сессии - добровольный выбор каждого участника", - подчеркнули в Украинском центре оценки качества образования.

Если же сложится ситуация, когда участники, зарегистрированные для участия в дополнительных сессиях, не смогут пройти оценивание даже в этот дополнительный период - будут приняты надлежащие решения.

"Таким поступающим будет предоставлена еще одна возможность для прохождения НМТ. В то же время мы надеемся, что таких ситуаций не возникнет и все участники смогут успешно завершить тестирование во время основных или дополнительных сессий и, соответственно, получить свои результаты для представления их для поступления в вожделенные вузы", - подытожили в УЦОКО.

Что делать, если во время НМТ объявлена воздушная тревога

Согласно информации, предоставленной Министерством образования и науки, если во время проведения НМТ начнется воздушная тревога:

инструктор остановит работу над тестом

все участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие

"При этих обстоятельствах участник должен сохранять ответ после каждого задания, а оставшееся до завершения НМТ время - будет остановлено", - пояснили в МОН.

Отмечается, что после окончания тревоги следует вернуться в аудитории и продолжить выполнение заданий тестирования.

"Если будет достаточно времени, то есть тревога продлится менее 2 часов 30 минут (суммарно для обоих этапов тестирования), участники смогут вернуться и продолжить выполнение задач НМТ", - уточнили в министерстве.

Если же тревога будет продолжаться дольше, ответственный за ВЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования решит целесообразно ли продолжать тестирование (с учетом остаточного времени).

Если НМТ будет остановлен, участники смогут сдать экзамен во время дополнительных сессий.

Для этого нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

"Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт сразу на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая тот день, когда вы сдавали НМТ)", - подытожили в МОН.