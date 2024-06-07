Когда все школы Украины будут подключены к приложению "Мрия": ответ Минцифры

Все школы Украины должны будут быть подключены к приложению "Мрия" уже до конца следующего года.

"Сейчас у нас 40 пилотных школ. Сейчас мы планируем в сентябре-октябре подключить еще 1000 школ", - сказал министр.

По его словам, в 2025 году уже до конца года все школы страны будут в "Мрии". Он уточнил, что движение идет достаточно быстрое, при этом бюджетные средства не тратятся, в этом чиновникам помогают доноры. Речь идет о Швейцарии и ЮНИСЕФ, которые присоединились к этому процессу.

"Мы сделаем все, чтобы бороться за внимание детей, и чтобы мы побеждали в этой борьбе за внимание с TikTok. Поэтому там будет много геймификации. Если будет положительная динамика обучения, мы будем давать определенные бонусы в сотрудничестве с партнерами, от похода в кино до еще чего-то. Это такой маленький спойлер о наших будущих планах", - добавил министр.