ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навчання у ліцеях МВС: хто може вступити

Неділя 04 серпня 2024 10:05
UA EN RU
Навчання у ліцеях МВС: хто може вступити Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

МВС має ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці та Кривому Розі, які розпочнуть навчання вже з цього навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"Ці навчальні заклади орієнтовані на виховання патріотичної, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка у майбутньому зможе поповнити лави правоохоронців, рятувальників і військовослужбовців. Здобувати освіту запрошують дітей після закінчення 9 класу (на основі базової середньої освіти)", - йдеться у повідомленні.

До ліцеїв МВС можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських та осіб цивільного захисту, які загинули, зникли безвісти або стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків.

Також право на вступ мають діти, чиї батьки брали або беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони. Діти інших працівників сектору безпеки та оборони, включаючи звільнених зі служби, теж можуть претендувати на вступ.

Необхідні тести для вступу:

  • Історія України (тест),
  • Українська мова (диктант),
  • Фізична підготовка.

Заповнити анкету вступника до ліцею можна за посиланням.

Раніше ми розповідали, як проходить складання НМТ в умовах тривог і відключень світла.

Читайте також, коли всі школи в Україні підключать до застосунку "Мрія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Навчання України і США
NEWS
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку