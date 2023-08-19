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На обучение в Британию и Швецию полетели пилоты выпуска 2016 и 2023 годов, - командующий ВС

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Украина, Суббота 19 августа 2023 20:57
На обучение в Британию и Швецию полетели пилоты выпуска 2016 и 2023 годов, - командующий ВС Фото: будущее Украины за молодыми пилотами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Для обучения на американских истребителях F-16 в Британию и Швецию полетели пилоты выпуска 2016 и 2023 годов.

Об этом рассказал Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я принял решение, чтобы в Великобританию на обучение полетели пилоты выпуска в этом году. Что касается Швеции, туда поехали молодые пилоты 2016 года с достаточным боевым опытом, система подготовки достаточно гибкая, инструкторы тестируют каждого пилота, на что он способен", - отметил Олещук.

Он добавил, что после соответствующих тестов, два украинских пилота показали, что готовы овладеть F-16 за 4 месяца, а не за 32, как это было заявлено ранее.

Напомним, сегодня, 19 августа, министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже приступили к обучению на американских истребителях F-16.

Передача Украины F-16

Украинские официальные лица и военные уже достаточно долго просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы оградиться от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

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