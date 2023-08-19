На навчання до Британії та Швеції полетіли пілоти випуску 2016 та 2023 років, - командувач ПС

Для навчання на американських винищувачах F-16 до Британії та Швеції полетіли пілоти випуску 2016 та 2023 років.

Про це розповів Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я прийняв рішення, щоб у Велику Британію на навчання полетіли пілоти випуску цього року. Що стосується Швеції, туди поїхали молоді пілоти 2016 року з достатнім бойовим досвідом, система підготовки досить гнучка, інструктори тестують кожного пілота, на що він здатен", - зазначив Олещук.

Він додав, що після відповідних тестів, два українські пілоти показали, що готові опанувати F-16 за 4 місяці, а не за 32, як це було заявлено раніше.

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.

Передача Україні F-16

Українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

17 серпня США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

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