Навальный должен был стать частью сделки по обмену заключенными с РФ, - Белый дом

"Мы работали с нашими партнерами над сделкой, в которую должен был войти Алексей Навальный, и, к сожалению, он умер", - рассказал Салливан.

Но, как добавил Салливан, несмотря на это, работа над обменом заключенными продолжалась и завершилась сегодня.

К слову, ранее соратник умершего “оппозиционера” Леонид Волков также сообщил, что в рамках обмена заключенными планировали освободить Навального.

О смерти Навального стало известно еще 16 февраля. Россияне утверждали, что это произошло из-за отрыва тромба.