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Навальный должен был стать частью сделки по обмену заключенными с РФ, - Белый дом

Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами планировали освободить российского "оппозиционера" Алексея Навального в рамках сделки по обмену заключенными, которую реализовали сегодня, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.

"Мы работали с нашими партнерами над сделкой, в которую должен был войти Алексей Навальный, и, к сожалению, он умер", - рассказал Салливан. 

Но, как добавил Салливан, несмотря на это, работа над обменом заключенными продолжалась и завершилась сегодня. 

К слову, ранее соратник умершего “оппозиционера” Леонид Волков также сообщил, что в рамках обмена заключенными планировали освободить Навального. 

О смерти Навального стало известно еще 16 февраля. Россияне утверждали, что это произошло из-за отрыва тромба. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 августа, между Россией, Германией и США произошел масштабный обмен пленными.

Страна-агрессор возвращала своих киллера, шпионов и других преступников, которые ранее были заключены в странах Запада, а вместо этого отдавала политзаключенных и незаконно осужденных американцев. Имена тех, кого сегодня обменяли, узнало издание The Insider.

Также, как писало CNN, вице-президент США Камала Харрис вела переговоры с Германией и Словенией, чтобы сделать сделку с Россией возможной.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНавальный