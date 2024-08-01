Навальний мав стати частиною угоди щодо обміну ув'язненими з РФ, - Білий дім

Сполучені Штати Америки разом із партнерами планували звільнити російського "опозиціонера" Олексія Навального в рамках угоди щодо обміну ув'язненими, яку реалізували сьогодні, 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана.
"Ми працювали з нашими партнерами над угодою, до якої мав увійти Олексій Навальний, і, на жаль, він помер", - розповів Салліван.
Але, як додав Салліван, попри це робота над обміном ув'язненими тривала і завершилася сьогодні.
До речі, раніше соратник померлого опозиціонера Леонід Волков також повідомив, що в рамках обміну ув'язненими планували звільнити Навального.
Про смерть Навального стало відомо ще 16 лютого. Росіяни стверджували, що це сталося через відрив тромбу.
Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, між Росією, Німеччиною та США відбувся масштабний обмін полоненими.
Країна-агресор повертала своїх кілера, шпигунів та інших злочинців, які раніше були ув'язнені в країнах Заходу, а натомість віддавала політв'язнів та незаконно засуджених американців. Імена тих, кого сьогодні обміняли, дізналося видання The Insider.
Також, як писало CNN, віце-президент США Камала Гарріс вела переговори з Німеччиною та Словенією, щоб зробити угоду з Росією можливою.
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