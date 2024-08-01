ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Навальный должен был стать частью сделки по обмену заключенными с РФ, - Белый дом

Четверг 01 августа 2024 22:07
UA EN RU
Навальный должен был стать частью сделки по обмену заключенными с РФ, - Белый дом Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами планировали освободить российского "оппозиционера" Алексея Навального в рамках сделки по обмену заключенными, которую реализовали сегодня, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.

"Мы работали с нашими партнерами над сделкой, в которую должен был войти Алексей Навальный, и, к сожалению, он умер", - рассказал Салливан.

Но, как добавил Салливан, несмотря на это, работа над обменом заключенными продолжалась и завершилась сегодня.

К слову, ранее соратник умершего “оппозиционера” Леонид Волков также сообщил, что в рамках обмена заключенными планировали освободить Навального.

О смерти Навального стало известно еще 16 февраля. Россияне утверждали, что это произошло из-за отрыва тромба.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 августа, между Россией, Германией и США произошел масштабный обмен пленными.

Страна-агрессор возвращала своих киллера, шпионов и других преступников, которые ранее были заключены в странах Запада, а вместо этого отдавала политзаключенных и незаконно осужденных американцев. Имена тех, кого сегодня обменяли, узнало издание The Insider.

Также, как писало CNN, вице-президент США Камала Харрис вела переговоры с Германией и Словенией, чтобы сделать сделку с Россией возможной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Навальный
NEWS
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке