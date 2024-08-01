Навальний мав стати частиною угоди щодо обміну ув'язненими з РФ, - Білий дім

Сполучені Штати Америки разом із партнерами планували звільнити російського "опозиціонера" Олексія Навального в рамках угоди щодо обміну ув'язненими, яку реалізували сьогодні, 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана.

"Ми працювали з нашими партнерами над угодою, до якої мав увійти Олексій Навальний, і, на жаль, він помер", - розповів Салліван.

Але, як додав Салліван, попри це робота над обміном ув'язненими тривала і завершилася сьогодні.

До речі, раніше соратник померлого опозиціонера Леонід Волков також повідомив, що в рамках обміну ув'язненими планували звільнити Навального.

Про смерть Навального стало відомо ще 16 лютого. Росіяни стверджували, що це сталося через відрив тромбу.