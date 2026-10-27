Новые правила бронирования: что и для кого меняет постановление Кабмина

Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Документ предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, создание нового совещательного органа при правительстве, а также пересмотр и проверку статусов критически важных предприятий.

Что в новом постановлении Кабмина и какие квоты будут по новым правилам - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Просмотр и проверка критериев критичности

Правительство поручило центральным органам исполнительной власти, другим госорганам, а также областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям (военным администрациям) в десятидневный срок со дня вступления в силу постановления обеспечить:

Пересмотр и согласование отраслевых и региональных критериев определения предприятий, учреждений и организаций критически важными.

Анализ соответствия: по результатам пересмотра критериев провести проверку предприятий, ранее получивших статус критически важных.

Отмена решений: в случае исключения критерия, на основании которого предприятие сочли важным для отрасли или общины, соответствующее решение о его критичности подлежит отмене.

Сроки действия действующих решений о критичности и увеличения объемов бронирования

Кабмин определил четкие правила по уже принятым решениям:

Решения о критичности: все решения об определении предприятий критически важными, действующими на дату вступления в силу постановления, остаются в силе в течение срока, на который они приняты (за исключением тех, которые отменены по результатам пересмотра критериев).

Решения Минобороны об увеличении объемов бронирования (до 8 декабря 2025 года): принятые до 8 декабря 2025 года решения остаются действующими на протяжении всего срока действия статуса критичности предприятия, но не дольше 8 декабря 2026 года.

Решения Минобороны об увеличении объемов (после 8 декабря 2025): решения, принятые после этой даты, остаются действующими в течение срока действия статуса критичности предприятия, но не дольше срока, определенного в самом решении МО.

Создание Координационного центра

Постановлением Кабмина создан Координационный центр по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, а также утвержден его состав и положение о его деятельности.

Бронирование более 50% работников: Кабмин определил основания для отказа

Правительство детализировало процедуру согласования увеличения объемов бронирования военнообязанных работников сверх стандартной 50-процентной квоты, а также определило основания, по которым предприятию могут отказать в рассмотрении таких предложений.

Как происходит согласование увеличения квоты (более 50%):

Подача предложений: Декларированное количество подлежащих бронированию военнообязанных может составлять более 50 процентов по решению государственного органа, признавшего предприятие, учреждение или организацию критически важной.

Роль Координационного центра: Соответствующий госорган предоставляет в Координационный центр обоснованные предложения по увеличению квоты.

Принятие решения: Окончательное решение принимается госорганом с учетом полученных рекомендаций и предложений Координационного центра.

Основания для отказа в рассмотрении заявок:

Координационный центр имеет право отказать в рассмотрении предложений по увеличению объемов бронирования при выявлении нарушений со стороны руководства предприятия.

В частности, основанием для отказа является:

Установление фактов систематического нарушения руководителем критически важного учреждения требований законодательства в области организации и ведения военного учета.

Критерий систематичности: наличие за последние 12 месяцев двух и более документально подтвержденных фактов таких нарушений и/или привлечение руководителя к административной ответственности за их совершение.

Бронирование для международных проектов и доноров: квота до 50% и лимит 7 человек

Правительство определило новые требования к бронированию военнообязанных работников в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Основные лимиты и правила:

Базовая квота и ограничения: Количество военнообязанных, подлежащих бронированию в таких организациях, должно составлять не более 50% от количества работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта, но не превышать 7 человек.

Исключение для увеличения количества забронированных (более 7 человек): по решению госсекретаря Кабмина лимит у 7 человек может быть превышен.

Условия превышения лимита:

Превышение разрешается только в том случае, если к непосредственному выполнению задач одного проекта привлечено более 7 военнообязанных лиц.

Количество забронированных в любом случае должно оставаться в пределах 50% от общего количества военнообязанных работников проекта.

Решение принимается на основании обоснованного обращения представительства донорского учреждения или исполнителя проекта (определенного критически важным) и с учетом рекомендаций и предложений Координационного центра.

Лимит 95% для ОПК и энергетики: правила бронирования и условия для превышения квоты

Кабмин установил предельный уровень бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК), а также детализировал процедуру согласования бронирования сверх определенной нормы.

Основной лимит 0 не более 95%:

Количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию, должно составлять не более 95 процентов от их общего количества, указанного в решении Минобороны или Минэнерго.

Это правило распространяется на:

Критически важные учреждения в сфере ОПК (определены Минобороны);

Критически важные учреждения ТЭК и их подрядные организации;

Отечественных производителей трансформаторного оборудования для энергетической сферы, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление или поставку оборудования, предоставляют услуги и проводят инженерно-технические мероприятия по бесперебойному функционированию объединенной энергосистемы и газотранспортной системы Украины (определены Минэнерго).

Обязательное условие для производственного персонала:

Уменьшение предельного объема до 95% принято с учетом того, что обязательному бронированию подлежат все военнообязанные работники, непосредственно вовлеченные в производственные процессы критически важных учреждений.

Как забронировать более 95% работников:

Заявка и согласование: Количество забронированных может составлять более 95% по решению Минобороны или Минэнерго.

Процедура: Обоснованные предложения по увеличению объемов подаются соответствующим министерством (Минобороны или Минэнерго) в Координационный центр. Решение принимается на основе согласованных рекомендаций и предложений Центра.

Сроки увеличенных лимитов, критерии критичности

Кабмин детализировал процедуру бронирования военнообязанных, определив четкие требования к увеличению лимитов квот, сроки оформления через "Дию", а также обновив критерии определения предприятий критически важными.

Правила и сроки увеличения лимитов бронирования

Требования к решению: Решение государственного органа об увеличении объемов бронирования должно содержать код ЕГРПОУ, полное наименование учреждения, новый лимит, общее количество подлежащих бронированию военнообязанных, а также срок его действия (не более одного года).

Решение государственного органа об увеличении объемов бронирования должно содержать код ЕГРПОУ, полное наименование учреждения, новый лимит, общее количество подлежащих бронированию военнообязанных, а также срок его действия (не более одного года). Оформление в "Дии": После принятия решения (с учетом рекомендаций Координационного центра) профильный госорган представляет сообщение об изменении лимита в Едином перечне через Портал "Дия".

После принятия решения (с учетом рекомендаций Координационного центра) профильный госорган представляет сообщение об изменении лимита в Едином перечне через Портал "Дия". Дедлайн для бронирования: Саму процедуру бронирования работников госорган или учреждение должны осуществить в течение 10 рабочих дней со дня подачи уведомления через "Дию". Если этот срок нарушен, решение об увеличении лимита теряет силу.

Саму процедуру бронирования работников госорган или учреждение должны осуществить со дня подачи уведомления через "Дию". Если этот срок нарушен, решение об увеличении лимита теряет силу. Аннулирование отсрочок: По истечении срока действия решения об увеличении лимита руководители обязаны в течение 5 рабочих дней провести мероприятия через "Дию" по аннулированию предоставленных отсрочок.

Изменения в критериях и порядок определения критически важных предприятий

Согласование с Координационным центром: Отраслевые и региональные критерии критичности теперь утверждаются после согласования с Координационным центром (о чем говорится в его письме-согласовании). Кроме того, центр может согласовывать деятельность предприятий в других сферах за обоснованным обращением профильного министерства или госоргана.

Отраслевые и региональные критерии критичности теперь утверждаются после согласования с Координационным центром (о чем говорится в его письме-согласовании). Кроме того, центр может согласовывать деятельность предприятий в других сферах за обоснованным обращением профильного министерства или госоргана. Налоговая задолженность: Уточнено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов: в задолженность не засчитывается долг, возникший из-за периода временного прекращения бюджетных платежей (до момента поступления средств, что подтверждается справкой распорядителя или Казначейства).

Уточнено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов: в задолженность не засчитывается долг, возникший из-за периода временного прекращения бюджетных платежей (до момента поступления средств, что подтверждается справкой распорядителя или Казначейства). Сферы деятельности: Обновлен перечень отраслей экономики, предприятия которых могут признаваться критически важными (в частности ОПК, ТЭК, ЖКХ, добывающая и перерабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, розничная торговля, строительство, транспорт и логистика, информационные технологии, банковская деятельность, здравоохранение, связь, аварийно-спасательные службы).

Обновлен перечень отраслей экономики, предприятия которых могут признаваться критически важными (в частности ОПК, ТЭК, ЖКХ, добывающая и перерабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, розничная торговля, строительство, транспорт и логистика, информационные технологии, банковская деятельность, здравоохранение, связь, аварийно-спасательные службы). Сроки рассмотрения обращений: Профильный госорган обязан рассмотреть обращение предприятия за 7 рабочих дней , после чего обращается в Координационный центр. Сток предоставления рекомендаций Координационным центром составляет до одного календарного месяца, после чего госорган за 3 рабочих дня принимает окончательное решение.

Профильный госорган обязан рассмотреть обращение предприятия , после чего обращается в Координационный центр. Сток предоставления рекомендаций Координационным центром составляет до одного календарного месяца, после чего госорган Отмена статуса: Рекомендации Координационного центра по отмене статуса критичности являются основанием для рассмотрения вопроса об отмене решения.

В чем роль Координационного центра по вопросам бронирования

Координационный центр возглавляют два сопредседателя (заместители министров экономики и обороны). В состав центра вошли представители ключевых министерств, ведомств и структур безопасности.

Члены центра:

заместитель госсекретаря Кабмина;

Заместители министров: цифровая трансформация; внутренних дел; по восстановлению, инфраструктуре и транспорту; аграрной политики и продовольствия;

Госсекретарь Минэнерго;

Заместитель руководителя ОП (по согласию);

Заместитель начальника Генштаба (по согласию);

Первый заместитель (заместитель) председателя Госпогранслужбы;

Заместитель главы Нацполиции;

Заместитель председателя ПФУ;

Заместитель главы Гоструда;

Представители Центрального управления СБУ, СВР, ГУР и Минэкономики (по согласию).

Главные функции Центра:

Согласование критериев критичности: рассмотрение и согласование (или предоставление рекомендаций по доработке) отраслевых и региональных критериев определения предприятий критически важными с оформлением соответствующего письма-согласования.

рассмотрение и согласование (или предоставление рекомендаций по доработке) отраслевых и региональных критериев определения предприятий критически важными с оформлением соответствующего письма-согласования. Рассмотрение заявок по квотам и статусу: разработка предложений государственных органов об определении предприятий критически важными, а также по увеличению объемов бронирования военнообязанных.

разработка предложений государственных органов об определении предприятий критически важными, а также по увеличению объемов бронирования военнообязанных. Мониторинг и анализ: мониторинг данных с помощью государственных реестров (ЕГР ПВР, вебпортал ПФУ и т.п.) и анализ проблем в процессе бронирования.

мониторинг данных с помощью государственных реестров (ЕГР ПВР, вебпортал ПФУ и т.п.) и анализ проблем в процессе бронирования. Отмена статусов: предоставление рекомендаций и предложений по отмене решений об определении предприятий критически важными (в том числе при наличии обращений от правоохранительных органов).

Сроки рассмотрения и принятия решений