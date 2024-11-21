С намеком на Storm Shadow. В ВСУ подтвердили удар по командному пункту в Курской области

Первый удар по России ракетами Storm Shadow

Напомним, вчера, 20 ноября, Bloomberg написало, что Украина впервые атаковала российскую территорию ракетами Storm Shadow. В то же время российские пропагандисты обнародовали в Telegram видео прилетов в поселке Марьино.

Позже Defense Express написало, что целью украинской атаки мог стать объект российского диктатора Владимира Путина - имение Барятинских.

По данным издания, на территории имения находится подземный командный пункт оккупантов. Там могло находится командование войск РФ в Курской области и даже северокорейские генералы.

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