З натяком на Storm Shadow. У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту в Курській області

Перший удар по Росії ракетами Storm Shadow

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, Bloomberg написало, що Україна вперше атакувала російську територію ракетами Storm Shadow. Водночас російські пропагандисти оприлюднили у Telegram відео прильотів у селищі Мар'їно.

Пізніше Defense Express написало, що ціллю української атаки міг стати об'єкт російського диктатора Володимира Путіна - маєток Барятинських.

За даними видання, на території маєтку знаходиться підземний командний пункт окупантів. Там могло перебувати командування військ РФ у Курській області і навіть північнокорейські генерали.

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