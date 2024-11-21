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З натяком на Storm Shadow. У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту в Курській області

Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по Курській області ракетами Storm Shadow (MBDA)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники вдарили по командному пункту росіян у районі селища Мар'їно Курської області. 20 листопада ЗМІ писали, що об'єкт могли атакувати ракетами Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram та ОББС "Рейд" у Facebook.

"Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області", - сказано у повідомленні Сил безпілотних систем.

Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль".

При цьому в коментарях під постом у Facebook 413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що атаку вперше в історії здійснили британськими крилатими ракетами.

Фото: коментар ОББС "Рейд" про атаку (скриншот)

Перший удар по Росії ракетами Storm Shadow

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, Bloomberg написало, що Україна вперше атакувала російську територію ракетами Storm Shadow. Водночас російські пропагандисти оприлюднили у Telegram відео прильотів у селищі Мар'їно.

Пізніше Defense Express написало, що ціллю української атаки міг стати об'єкт російського диктатора Володимира Путіна - маєток Барятинських.

За даними видання, на території маєтку знаходиться підземний командний пункт окупантів. Там могло перебувати командування військ РФ у Курській області і навіть північнокорейські генерали.

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