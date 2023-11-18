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Под Киевом Hummer врезался в дом: водитель был пьян, есть пострадавшие

Киев, Суббота 18 ноября 2023 15:14
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Под Киевом Hummer врезался в дом: водитель был пьян, есть пострадавшие Фото: под Киевом Hummer врезался в дом (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталья Юрченко

ДТП с автомобилем Hummer произошло в Киевской области вечером 17 ноября. В результате аварии пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Telegram.

ДТП произошло в городе Украинка. Известно, что 44-летний водитель Hummer, двигаясь по городу, не справился с управлением. В результате машина врезалась в фасад дома.

Правоохранители отмечают, что водитель был пьян. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2,03 промилле.

Водителя и двух пассажиров доставили в больницу с травмами разной степени. Водитель задержан.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УКУ. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.

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