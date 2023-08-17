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В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

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Белгород-Днестровский, Четверг 17 августа 2023 14:17
В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП Фото: в Одесской области полицейский дважды сбил пенсионерку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полицейский в городе Белгород-Днестровский Одесской области совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР и полицию Одесской области.

ДТП произошло 16 августа. По данным следствия, полицейский, выезжая задним ходом от дома, дважды наехал на 81-летнюю женщину. В салоне авто также была жена правоохранителя, которая тоже работает в полиции.

После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Полицейский, не дождавшись медиков, скрылся с места аварии, позже оттуда ушла и жена.

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Правоохранитель сейчас задержан. В полиции Одесской области уточнили, что обоих сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Начато расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ. Мужчине объявили подозрение, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте.

Судья отстранен от исполнения обязанностей, он находится под стражей.

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