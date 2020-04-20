Нацполіція і СБУ вивчають взаємозв'язок між паліями в Київській і Житомирській областях

Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. Про це заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз проводиться аналіз і накладання фактів підпалу на карту з аналізом даних, які у нас є за відеокамер, за даними свідків", - заявив він.

Він також додав, що вже затримано кілька груп паліїв, причетних до пожеж у Київській області.

"Вони, правда, кажуть, що це були ненавмисні дії, що просто хотіли подивитися на вогонь, але аналізуються всі їхні зв'язки, контакти, для того, щоб визначити, чи було це умисна дія різних груп, або ж це розрізнені дії. Я думаю, що до кінця цього тижня ми будемо бачити повну картину", - уточнив заступник міністра.

У разі, якщо буде доведена узгодженість дій паліїв, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі рятувальники залучили гелікоптери та пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області.

Крім того, продовжується ліквідація лісових пожеж в Житомирській області. Поки залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

Додамо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Кабінет міністрів надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.