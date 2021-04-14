Нацполіції надали право самопредставництва у суді
Кабінет міністрів України підтримав рішення надати Національній поліції право самопредставництва у суді. Рішення було підтримане 14 квітня.
Про це повідомили у прес-службі МВС.
Зазначається, що проєктом акта доповнили пункти 5 та 11 Положення про Нацполіцію підпунктами щодо забезпечення в установленому порядку самопредставництва НПУ в судах України та інших органах.
Водночас, голову Нацполіції наділили повноваженнями визначати із числа посадових осіб юридичних служб апарату центрального органу управління поліції, її територіальних органів, осіб, які діятимуть від імені поліції в порядку самопредставництва в судах України та інших органах без окремого його доручення.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує заборонити Національній поліції брати безпосередню участь у перевірках бізнесу.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроект №4065 про внесення змін до Податкового кодексу. Документ спрямований на зменшення тиску контролюючих органів на платників податків.