Нацполіції надали право самопредставництва у суді

Про це повідомили у прес-службі МВС .

Зазначається, що проєктом акта доповнили пункти 5 та 11 Положення про Нацполіцію підпунктами щодо забезпечення в установленому порядку самопредставництва НПУ в судах України та інших органах.

Водночас, голову Нацполіції наділили повноваженнями визначати із числа посадових осіб юридичних служб апарату центрального органу управління поліції, її територіальних органів, осіб, які діятимуть від імені поліції в порядку самопредставництва в судах України та інших органах без окремого його доручення.