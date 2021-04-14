Нацполиции предоставили право самопредставительства в суде

Отмечается, что проектом акта дополнили пункты 5 и 11 Положения о Нацполиции подпунктами по обеспечению в установленном порядке самопредставительства НПУ в судах и других органах.

В то же время, голову Нацполиции наделили полномочиями определять из числа должностных лиц юридических служб аппарата центрального органа управления полиции, ее территориальных органов, лиц, которые будут действовать от имени полиции в порядке самопредставительства в судах и других органах без отдельного его поручения.