Нацкорпус заблокувал заправки Glusco через зв'язок з Медведчуком
У Києві представники партії "Національний Корпус" заблокували кілька заправок мережі АЗС Glusco Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії.
"Ми хочемо нагадати, що будь-які напівкроки у боротьбі з окупантами просто неприпустимі. Нещодавно СБУ почали масові перевірки на АЗС "Glusco", але заправки продовжують працювати. У 2015-2016 роках російські заправки "Роснефть" і "ТНК" перевзулись та змінили вивіску, проте вони залишились афільованими до російського бізнесу", - заявив представник Нацкорпусу Сергій Тамарін.
За його словами, Glusco, проти якої відкрито ряд кримінальних справ, не платить податки та торгує неякісним пальним, а виручені кошти йдуть до Росії, яка своєю чергою підтримує окупаційні режими ОРДЛО.
Нагадаємо, 11 березня проводились масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco.
Слідство зазначає, що організатори схеми причетні до обігу і продажу неякісних нафтопродуктів. І ухиленням від сплати податків завдали державі шкоду у великих розмірах.
Як відомо, у 2017 році швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва придбала мережу Glusco. Однак, за даними ЗМІ, мережу контролюють структури з оточення Віктора Медведчука.