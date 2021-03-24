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Нацкорпус заблокувал заправки Glusco через зв'язок з Медведчуком

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 16:16
Нацкорпус заблокувал заправки Glusco через зв'язок з Медведчуком Фото: під час акції (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У Києві представники партії "Національний Корпус" заблокували кілька заправок мережі АЗС Glusco Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії.

"Ми хочемо нагадати, що будь-які напівкроки у боротьбі з окупантами просто неприпустимі. Нещодавно СБУ почали масові перевірки на АЗС "Glusco", але заправки продовжують працювати. У 2015-2016 роках російські заправки "Роснефть" і "ТНК" перевзулись та змінили вивіску, проте вони залишились афільованими до російського бізнесу", - заявив представник Нацкорпусу Сергій Тамарін.

За його словами, Glusco, проти якої відкрито ряд кримінальних справ, не платить податки та торгує неякісним пальним, а виручені кошти йдуть до Росії, яка своєю чергою підтримує окупаційні режими ОРДЛО.

Нацкорпус заблокувал заправки Glusco через зв'язок з Медведчуком

Нагадаємо, 11 березня проводились масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco.

Слідство зазначає, що організатори схеми причетні до обігу і продажу неякісних нафтопродуктів. І ухиленням від сплати податків завдали державі шкоду у великих розмірах.

Як відомо, у 2017 році швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва придбала мережу Glusco. Однак, за даними ЗМІ, мережу контролюють структури з оточення Віктора Медведчука.

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