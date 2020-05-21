Націоналізація Приватбанку повинна була привести до ослаблення позицій Коломойського, - експерт

Дії директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника стосовно великих бізнесів могли бути координовані представниками США, а їх головною метою було - контроль справи ПриватБанку.

Про це заявив політолог Владислав Дзивидзинський на своїй сторінці в Facebook.

"Практично кожна резонансна справа в Україні (яке розслідувало НАБУ, - ред.) - таке як справа ПриватБанку, структур Бахматюка чи Одеського припортового заводу, чи узгоджувалося, або ініціювалося за вказівкою заокеанських друзів. Абсолютно логічним для таких цілей мати дієву і підконтрольну структуру", - вважає експерт.

Політолог припускає, що головною метою НАБУ був ПриватБанк, націоналізація якого повинна була привести до ослаблення позицій Ігоря Коломойського.

"При ослабленні позицій Ігоря Коломойського можна було переходити в наступ на рівні міжнародних судів за його іншим найцікавішим активам", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше в Конституційний суд України надійшло подання про конституційність указу президента, яким Артем Ситник у 2015 році був призначений директором Національного антикорупційного бюро.

Водночас директор НАБУ є фігурантом реєстру корупціонерів, тому, на думку нардепів, не може очолювати бюро.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.