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Єрмак: від ОП не виходять ніякі ініціативи щодо звільнення Ситника

Новини » Політика     04.05.2020 - 21:40
Єрмак: від ОП не виходять ніякі ініціативи щодо звільнення Ситника
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Андрій Єрмак заявив, що йому невідомо, щоб який-небудь законопроект про звільнення голови НАБУ був внесений до порядку денного ВР

Від Офісу президента України не йдуть жодні ініціативи по зміні директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції, організованої Atlantic Council, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, йому невідомо, щоб який-небудь законопроект з цього приводу був внесений до порядку денного Верховної ради.

"З боку Офісу президента ніяких ініціатив з цього приводу не було. Нам ставили багато питань про це минулого тижня. Знаю, що були якісь розмови і консультації, навіть починався збір підписів у парламенті. Але поки що мені невідомо, щоб який-небудь законопроект з цього приводу був внесений до порядку денного парламенту", - заявив Єрмак.

Він також заявив, що Офіс президента завжди підтримує незалежність НАБУ.

"Дуже багато очікувань, надій, і вважаю, що цей орган буде працювати ще більш ефективно. Це дуже важливий орган", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, 7 лютого у Верховній раді було зареєстровано постанову про звільнення з посади голови НАБУ Артема Ситника. Ініціаторами постанови виступили 209 парламентарів.

Крім того, члени парламентського комітету з питань антикорупційної політики не підтримали рішення про визнання незаконним депутатської постанови про звільнення Ситника.

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